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"مشروع على أعلى مستوى".. ساويرس يزور مستشفى "الناس للأطفال"

07:27 م الثلاثاء 16 مارس 2021
"مشروع على أعلى مستوى".. ساويرس يزور مستشفى "الناس للأطفال"

المهندس نجيب ساويرس يزور مستشفى الناس للأطفال

كتب- مصراوي:
زار المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مستشفى "الناس للأطفال" الخيري الجديد بشبرا الخيمة.

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس مع الصديق أيمن عباس الذي أخذ من وقته وماله لإقامة هذا الصرح الخيري الذى يخدم الأطفال مرضى القلب مجانا".

وأضاف: "مشروع نفذ على أعلى مستوى وتفاني واضح.. جازاه الله خيرا".

مستشفى الناس للأطفال نجيب ساويرس أيمن عباس مستشفى خيري مرضى القلب

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