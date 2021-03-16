"مشروع على أعلى مستوى".. ساويرس يزور مستشفى "الناس للأطفال"
كتب- مصراوي:
زار المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مستشفى "الناس للأطفال" الخيري الجديد بشبرا الخيمة.
وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس مع الصديق أيمن عباس الذي أخذ من وقته وماله لإقامة هذا الصرح الخيري الذى يخدم الأطفال مرضى القلب مجانا".
وأضاف: "مشروع نفذ على أعلى مستوى وتفاني واضح.. جازاه الله خيرا".
سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس مع الصديق ايمن عباس الذي اخذ من وقته و ماله لإقامة عذا الصرح الخيرى الذى يخدم الاطفال مرضي القلب مجانا ... مشروع نفذ علي اعلي مستوي و بتفانى واضح ... جازاه الله خيرا ... pic.twitter.com/Vg8SKIyXRM— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 16, 2021
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