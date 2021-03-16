"مشروع على أعلى مستوى".. ساويرس يزور مستشفى "الناس للأطفال"

كتب- مصراوي:

زار المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مستشفى "الناس للأطفال" الخيري الجديد بشبرا الخيمة.

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس مع الصديق أيمن عباس الذي أخذ من وقته وماله لإقامة هذا الصرح الخيري الذى يخدم الأطفال مرضى القلب مجانا".

وأضاف: "مشروع نفذ على أعلى مستوى وتفاني واضح.. جازاه الله خيرا".