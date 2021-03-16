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وسيلة نقل لأول مرة بمصر.. ننشر أحدث صور لتنفيذ مونوريل ٦ أكتوبر

07:18 م الثلاثاء 16 مارس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت شركة المقاولون العرب، صورا تبرز لمحات من مشروع مونوريل ٦ أكتوبر والذى يربط مدينة السادس من أكتوبر والجيزة، وتنفذه الشركة تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وكان المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تفقد مشروع مونوريل ٦ أكتوبر الذي يعد أحد مشروعات النقل المتطورة والحديثة التي تنفذها الشركة.

ويخدم المشروع التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر ويمتد إلى الجيزة بطول 42 كم ويعد وسيلة نقل جماعي عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف.

ويضم المشروع 12 محطة هي محطة أكتوبر الجديدة - محطة المنطقة الصناعية - محطة السادات - محطة جهاز مدينة 6 أكتوبر - محطة جمعية المهندسين - محطة جامعة النيل - محطة هايبر وان - طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - محطة المنصورية - محطة المريوطية - محطة الطريق الدائري – محطة وادى النيل. بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانا.

مونوريل 6 أكتوبر وزارة النقل قطار سريع سيد فاروق المقاولون العرب

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