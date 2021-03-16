مايا مرسي: "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي"

كتبت: نور العمروسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فى المائدة المستديرة الوزارية حول "الممارسات الجيدة لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار فى الحياة العامة، ضمن فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW.

فى بداية كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي أن مصر احتفلت العام الماضى بمرور مائة عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة وتعيش المرأة حالياً عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع حيث حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مجال مشاركة المرأة فى الحياة العامة ومواقع صنع القرار خلال الست سنوات الأخيرة حيث تتضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها السيد رئيس الجمهورية محوراً خاصاً "بالتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة

وقالت لقد ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 28% ، وبالمجالس المحلية القادمة إلى25% ونائبات الوزراء 27% ونائبات المحافظين 31% ووزيرات مصر 25% وضاعف رئيس الجمهورية تعيينات السيدات بمجلس الشيوخ لتصل نسبة السيدات الي 14% ، وفازت أول سيدة منتخبة منصب وكيلة مجلس الشيوخ، كما وصلت نسبة الدبلوماسيات إلى 25 %، و40 % ممن يعملن بالاعمال الإدارية بوزارة الخارجية وللمرة الأولى تم تعيين 13 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الاوقاف.

وأضافت أنه تم كسر الحاجز الزجاجي لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وسيدتين بمنصب محافظ ونائبة لمحافظ البنك المركزي و4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات ورئيسة للمحكمة الإقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الإستئناف العالي ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ولأول مرة تم تعيين11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات.

مضيفة أنه تم إطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات موظفات الحكومة وبرنامج "سيدات يقدم المستقبل" لتنمية المهارات القيادية للشابات وإطلاق برنامج الماجستير المهني للنوع الإجتماعي والتنمية وتم استخراج ما يقارب من مليون بطاقة رقم قومى للسيدات لتمكينهن من المشاركة فى الحياة العامة والادلاء بأصواتهن فى الإنتخابات

وأكدت على أن الإرادة السياسية هى كلمة السر وراء إحراز اى تقدم فى ملف تمكين المرأة مكررة كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها ".