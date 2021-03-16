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تتم إعادة تدويرها.. "التموين": ضبط 25 طن ياميش رمضان منتهية الصلاحية

04:38 م الثلاثاء 16 مارس 2021
تتم إعادة تدويرها.. "التموين": ضبط 25 طن ياميش رمضان منتهية الصلاحية

ياميش رمضان

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات على الأسواق وضبط كل المخالفين أو المتلاعبين في صلاحية السلع المقدمة إلى المواطن؛ لمتابعة كل السلع الرمضانية التي تُعرض بالأسواق من حيث الجودة والصلاحية.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة تمكن من ضبط 533 كرتونة "عين جمل"، بإحدى الثلاجات منتهية الصلاحية قبل عرضها بالأسواق، واستطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة ضبط أحد المخازن بداخله 25 طن ياميش رمضان منتهي الصلاحية، كان صاحب المخزن يقوم بإعادة تدويره في عبوات جديدة ووضع تواريخ صلاحية تمتد إلى شهر فبراير 2021 عليها.

جاء ذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمديريات ومفتشي الصحة للمرور على الأسواق في حملات استباقية، إذ تم ضبط 62 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية متنوعة خاصة بشهر رمضان، قبل طرحها بالأسواق.

تم تحويل هذه القضايا إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيًّا.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تيسير حملات يوميًّا على الأسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكل الأنشطة التجارية؛ للتأكد من صلاحية السلع المقدمة إلى المواطنين.

وتهيب الوزارة بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أية مخالفات تتم خلال تسوقهم بالأسواق من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19855، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

ياميش رمضان التموين السلع الرمضانية علي المصيلحي

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