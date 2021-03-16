أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

البرلمان يرفع جلساته لـ ٢٨ مارس

04:30 م الثلاثاء 16 مارس 2021
البرلمان يرفع جلساته لـ ٢٨ مارس

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إقرار عددا من المواد بمشروع قانون الموارد المائية والري.

ودعا الأعضاء قبيل رفع الجلسة الأعضاء بالتشاور مع لجنة الزراعة بالبرلمان، والحكومة قبيل مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إقرار 4 اتفاقيات دولية، فضلا عن الموافقة على إحالة 19 اقتراحا برغبة مقدمين من الأعضاء للحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

مجلس النواب حنفي جيالي جلسات البرلمان قانون الري

الخبر التالى:

تتم إعادة تدويرها.. "التموين": ضبط 25 طن ياميش رمضان منتهية الصلاحية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يحقق فوزه الأول خارج الأرض بـ "المجموعات" بثلاثية في فيتا كلوب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا