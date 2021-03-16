البرلمان يرفع جلساته لـ ٢٨ مارس
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إقرار عددا من المواد بمشروع قانون الموارد المائية والري.
ودعا الأعضاء قبيل رفع الجلسة الأعضاء بالتشاور مع لجنة الزراعة بالبرلمان، والحكومة قبيل مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، إقرار 4 اتفاقيات دولية، فضلا عن الموافقة على إحالة 19 اقتراحا برغبة مقدمين من الأعضاء للحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
191555
عدد المصابين
-
147767
عدد المتعافين
-
11340
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان