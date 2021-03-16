الشوربجي: ندعم المؤسسات القومية.. ونتائج إيجابية ومبشرة لاستغلال الأصول

كتب- مينا غالي:

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مؤسسة أخبار اليوم حققت نتائج إيجابية على كافة المستويات خلال الربع الأول من العام الجاري، واستطاعت تخفيض مجمل الخسائر وحققت بعض الإصدارات التابعة للدار أرباحا تشير إلى تحسن الأوضاع بشكل ملحوظ، وقال: نقدم كل الدعم للمؤسسات الصحفية القومية حتى تستعيد عافيتها من جديد، وأشار إلى وجود خطة لإعادة تدوير الاستثمارات واستغلال الأصول تسير بالتوازي بين الهيئة والمؤسسات وأن هذا الأمر سيكون له مردودا إيجابيا على دخل المؤسسات خلال الفترة القادمة وستعلن أخبارا سارة عن هذا الملف قريبا.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس الهيئة بمؤسسة أخبار اليوم، تفقد خلالها عدد من الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية، في إطار المتابعة المستمرة لخطة إعادة الهيكلة الشاملة لتطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية وأصولها الثابتة، حيث تابع سير العمل بالإصدارات وعدد من مشروعات التطوير الجارية بالمؤسسة بهدف تحسين الأوضاع ومواكبة التطور المتلاحق في عالم الطباعة والنشر والفضاء الإلكتروني.

رافق رئيس الهيئة في جولته، الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك، وليد عبد العزيز، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، وكان في استقبالهم، الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، وبحضور عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، جمال الشناوي رئيس تحرير الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم.

في بداية الجولة، تفقد الشوربجي صالة التحرير الجديدة الخاصة بجريدة الأخبار، والتي تعد أحدث صالة تحرير ذكية مدمجة في الشرق الأوسط "News Room"، وتمثل طفرة في منظومة الصحافة المصرية، وتحتوى علي أحدث الشبكات والأنظمة والخوادم وأنظمة بث مباشر واستديو من داخل صالة التحرير.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة التواصل مع وزارة الاتصالات في بعض الأمور المعلقة حتى تدخل الصالة الخدمة في أسرع وقت، كما تفقد الشوربجي الإنشاءات والأعمال الجارية للصالة الجديدة الخاصة ببوابة أخبار اليوم الإلكترونية وجريدة الأخبار المسائي، وكلف مجلس الإدارة بالعمل سريعا لإنهاء أعمال التطوير بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف الشوربجي قائلا: نتطلع لمواصلة الجهد المبذول من قبل مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والمضي قدما في عدد من الملفات وتحقيق نتائج أكثر تميزا في الربع الثاني من العام للوصول للمستهدف، وأوضح أن هناك خطة لمؤسسة أخبار اليوم لإعادة تأهيل المباني والمنشآت والهيئة تدعمها وتم رصد ميزانية لإنهاء كافة الأعمال، وأكد أن الهيئة تمكنت من حل عدد كبير من المشاكل فيما يتعلق ببعض الاستثمارات المعطلة في المؤسسات الصحفية القومية بصفة عامة، وأن الفترة القادمة ستشهد حراكا مختلفا بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشملت جولة رئيس الهيئة تفقد عدد من المواقع بالمؤسسة ووجه بحسن استغلالها، وقال: المؤسسات الصحفية القومية غنية بأصولها، وأي تمويلات تطلبها المؤسسات لأي مشروعات تثبت جدوى سنوفرها على الفور، ومستعدون للتفاوض مع أي من جهات الدولة للمساهمة بفاعلية في حل أي من التشابكات.

وأكد د. أحمد مختار، وكيل الهيئة، أنه منذ تشكيل الهيئة وخلال فترة وجيزة تم اقتحام عدد كبير من الملفات بالغة الأهمية، على رأسها حصر واستغلال الأصول التي تملكها المؤسسات الصحفية القومية وتحسين استثمارها بما يؤدي إلى زيادة الموارد، والعمل على فض أي من التشابكات بين المؤسسات ومختلف الجهات، وأشار إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف وظهرت نتائجه الإيجابية في تحرك عدد من المؤسسات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها.

من جهته، أشار المستشار عادل بريك، عضو الهيئة، إلى الدعم والمساندة القوية للمؤسسات الصحفية القومية كأحد أدوات الدولة وقوتها الناعمة، وأكد على أهمية الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحفية وإصداراتها في إطار متابعة خطط التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ودعم كافة المشروعات بالمؤسسات وسرعة تمويل ما يثبت جدوى منها.

وأكد وليد عبد العزيز، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة لعبت دورا متميزا في مساندة المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي حفز مجالس الإدارات وجميع العاملين في المؤسسات على السعي لتحقيق المستهدف وتطوير الأداء سواء على المستوى الصحفي أو الجوانب الإدارية والاستثمارية وتنمية الموارد الأمر الذي بدأ ينعكس إيجابيا على دخل المؤسسات وكذلك نمو حجم الإعلانات وزيادة مواردها.

من جانبه، أشاد أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بمتابعة رئيس الهيئة المستمرة لأدق التفاصيل بالمؤسسات الصحفية القومية والوقوف على التحديات من أجل تحسين الأوضاع، وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على عدة مسارات متوازية تحريريا وإداريا واستثماريا وتبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة كافة التحديات.

وأشار جلال إلى أن صالة التحرير الجديدة، كانت بمثابة حلم وبات واقعا، والتى تسع لأكثر من 110 فرد، وتتضمن أنظمة مدمجة، وأنظمة حريق مبكر على أعلى مستوى وكذلك أنظمة صوتيات وتحكم و40 كاميرا مراقبة وشاشات تليفزيون وأنظمة انترنت عالية الجودة، فضلًا عن شبكة أحمال عملاقة، إضافة إلى تزويد الغرفة بأنظمة تكنولوجية لمنع أي اختراقات داخلية أو خارجية، كما أشار إلى الصالة الجديدة الخاصة ببوابة أخبار اليوم والتى سيتم تجهيزها على أعلى مستوى، وأضاف أن هناك بعض التحديات الخاصة بالتمويل لإنجاز عدد من أعمال التطوير بالمؤسسة.

ورحب خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، برئيس الهيئة والوفد المرافق، وعبر عن سعادته بحرص الهيئة الوطنية للصحافة على متابعة عمليات التطوير والتحديث الجارية بالمؤسسات القومية، وأكد ميري أن الدولة داعم رئيسي لاستمرار الصحافة الورقية وتنميتها ومواجهة كافة التحديات التى تعوق مسيرتها التنويرية والتثقيفية في خدمة المجتمع، وأشار إلى استمرار عمليات التطوير تحريريا في الإصدارات المطبوعة وتقديم محتوى جيد يشمل كافة فنون العمل الصحفي ويلبي احتياجات القراء وقادر على منافسة وسائل الإعلام المختلفة مسموعة أو مرئية أو إلكترونية.