أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

أفضل رد على الشائعات.. برلمانية تشيد باهتمام الدولة بتنمية سيناء

01:35 م الثلاثاء 16 مارس 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقالت السواركة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "نشكر الدولة على الاهتمام بمحافظة شمال سيناء"، مضيفةً أن هناك اهتمامًا حقيقيًّا بالتنمية في المحافظة، وهذا يقضي على الشائعات التي تروج بأنه لا توجد تنمية في سيناء.

اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتَي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

مجلس النواب شمال سيناء لجنة الإسكان الثروة الحيوانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

الخبر التالى:

مطار القاهرة: وصول ومغادرة 16 ألف راكب على متن 163 رحلة.. اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بكورونا.. وهذه الأعراض المؤكدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا