انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة" بالأزهر
كتب - محمود مصطفى:
بدأت صباح الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية»، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة، على مدار يومين عبر تقنية «فيديو كونفرانس».
ومن المقرر أن تشهد فعاليات هذا اليوم أربع جلسات، تناقش الجلسة الأولى منها إسهامات الفارابي في الجانب الفلسفي، وتناقش الجلسة الثانية والثالثة -من خلال مجموعة من البحوث العلمية- إسهامات الفارابي في الجانب الأخلاقي والسياسي، في حين تشهد الجلسة الختامية إلقاء البيان الختامي للمؤتمر للدكتور نظير عيَّاد، أمين عام المؤتمر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار عناية الأزهر الشريف بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، ويستهدف المؤتمر تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدَّموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدِّمه حاضرهم قياسًا على ما قدَّمه ماضيهم، خصوصًا أنه ماضٍ يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثَّرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.
وانطلقت أمس، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظِّمه الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة "إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية"، على مدار يومين عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
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