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رسميا.. التموين تحظر على المخابز استخدام "برومات البوتاسيوم"

11:04 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
رسميا.. التموين تحظر على المخابز استخدام "برومات البوتاسيوم"

أرشيفية

كتب - محمد سامي:
نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنة 2021 يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية ومحلات الحلوى من العجين استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.

وأكدت المادة الثانية من القرار، بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون رقم 281 لسنه 1994 ما لم يكن هناك عقوبة أشد في القوانين الأخرى وفي جميع الأحوال تضبط مادة "برومات البوتاسيوم" موضوع المخالفة ويحكم بإعدامها.

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المخابز برومات البوتاسيوم وزارة التموين

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