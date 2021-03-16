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وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني

12:12 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
‏نفت وزارة الصحة والسكان، الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب.

وشددت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‎فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة.

وزارة الصحة الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي

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