"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية"

كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إطلاق عدد من المؤتمرات حول مفهوم "الجمهورية الثانية" على نحو ما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف الطاهري أن المؤتمر الأول من المقرر أن ينعقد الخميس المقبل، ويتناول "الإعلام والجمهورية الثانية" في مقر مؤسسة روزاليوسف، مشيرًا إلى أنه بمجرد طرح الأمر على الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ثمن هذه المبادرة وتوقيتها، معربًا عن سعادته أن تأتي من مجلة روزاليوسف.

وقال الطاهري إن مؤسسة روزاليوسف تعتز كثيرا بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس مجلس إدارتها الأسبق وأحد أهم الأسماء في تاريخها، مؤكدا في الوقت ذاته أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام أعرب عن تقديمه كل أوجه الدعم؛ لإنجاح هذه المؤتمرات وهو ما يؤكد على حيوية الإسهام الفكري المطلوب من المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ولفت الطاهري إلى أن الأمر لم يختلف عند توجيه الدعوات إلى الحضور وفي مقدمتهم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك بالنسبة للكاتب الكبير مفيد فوزي والذي سيدير الحوار.

وأعرب الطاهري عن تقديره البالغ للإعلاميين ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا دعمهم للمؤتمر وتأكيد حضورهم، ومن المقرر مشاركة الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، والكاتب الصحفي هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، والإذاعي الكبير طارق أبوالسعود رئيس شبكة راديو النيل والمشرف العام على راديو 9090، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والإعلامية دينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، والكاتبة الصحفية مي كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

ولفت إلى أن المؤتمر يعقد من خلال جلسة مغلقة ومن المقرر أن تشهد بيانًا ختاميًا يعكس ما تضمنته من أفكار من قبل الحضور.

يذكر أن العدد الجديد لروزاليوسف جاء تحت عنوان " تاريخ جديد يكتب في مصر.. ماذا تعني الجمهورية الثانية"، وتصدر بورتريه الرئيس عبدالفتاح السيسي بريشة الفنان سامي أمين، العدد الجديد لروزاليوسف كبرى المجلات السياسية في العالم العربي والذي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وتناول العدد التأصيل السياسي والدستوري لإعلان الجمهورية الثانية وجاء في صدارة الغلاف "أقلام سودانية تكتب لروزاليوسف.. الزهد المصري لم يكن تجاهلا"، وضم العدد تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادي والذي جاءت تحت عنوان: "طفلة المعادي ضحية فكر أباح وطء الصغيرة والاستمتاع بالرضيعة"، كما تناول العدد الجديد الحلقة الثانية لملف الدولة والتصنيع، وملف تحت عنوان: "بابا الفاتيكان والحج إلى العراق"، و"الدولة العميقة في الولايات المتحدة".