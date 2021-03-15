أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

3 ملايين جنيه حصيلة بيع مزادات المهمل بجمارك دمياط فبراير الماضي

10:36 م الإثنين 15 مارس 2021
3 ملايين جنيه حصيلة بيع مزادات المهمل بجمارك دمياط فبراير الماضي

جمارك هيئة ميناء دمياط

كتب- محمد عبيد:

عقدت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك دمياط، جلستي مزاد للبيع المباشر فبراير الماضي، وتم بيع 2 لوط بقيمة بيعية بلغت 578 ألف و840 جنيهًا لصنف تفاح وأرز بسمتي.

كما باعت الإدارة خلال جلسة المزاد العلني التي نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية فبراير الماضي، 25 لوط بقيمة بيعية بلغت 2 مليون 900 ألف جنيه، لأصناف سيارات وفيسبا وقطع غيار موتوسيكلات وحاويات فارغة.

ليصبح العدد الإجمالي للوطات المباعة بجمارك دمياط خلال شهر فبراير الماضي، 27 لوطًا بإجمالي حصيلة بيعية بلغت 3 مليون و479 ألف و250 جنيهًا.

جمارك دمياط مزادات المهمل

الخبر التالى:

بحضور وزيرة الصناعة ومستشار الرئيس.. إعلان الفائزين بجائزة أبو هشيمة لريادة الأعمال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. وولفرهامبتون 0-1 ليفربول.. جوتا يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا