3 ملايين جنيه حصيلة بيع مزادات المهمل بجمارك دمياط فبراير الماضي
كتب- محمد عبيد:
عقدت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك دمياط، جلستي مزاد للبيع المباشر فبراير الماضي، وتم بيع 2 لوط بقيمة بيعية بلغت 578 ألف و840 جنيهًا لصنف تفاح وأرز بسمتي.
كما باعت الإدارة خلال جلسة المزاد العلني التي نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية فبراير الماضي، 25 لوط بقيمة بيعية بلغت 2 مليون 900 ألف جنيه، لأصناف سيارات وفيسبا وقطع غيار موتوسيكلات وحاويات فارغة.
ليصبح العدد الإجمالي للوطات المباعة بجمارك دمياط خلال شهر فبراير الماضي، 27 لوطًا بإجمالي حصيلة بيعية بلغت 3 مليون و479 ألف و250 جنيهًا.
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