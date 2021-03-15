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"الزراعة" تصدر حصاد الرقابة على تداول المبيدات في فبراير 2021

10:03 م الإثنين 15 مارس 2021
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كتب- أحمد مسعد:

أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقريرها الشهري، الذي يتضمن جهود أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، إنه تم ضبط 134748 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 67374 كجم (العبوة سعة 0.5 لتر/كجم).

وأوضح التقرير، الصادر الاثنين، أنه تم المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي 692 محلًا منها 455 مرخص، و181 غير مرخص، و56 تحت الترخيص، وتم تحرير 54 محضرًا للعرض على النيابة العامة.

وتناشد وزارة الزراعة المزارعين شراء المبيدات المعتمدة والمسجلة في لجنة المبيدات ومن المحلات المرخصة لذلك ضمانًا لجودة المبيدات وعدم التأثير السلبي على المحاصيل وحياة المواطنين.

لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالمعمل المركزي للمبيدات مديريات الزراعة شرطة البيئة والمسطحات

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