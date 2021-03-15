وزير الطيران يفتتح مركز الخدمات السياحية "عطلات الكرنك"
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كتب- محمد عبيد:
افتتح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مركز الخدمات السياحية (عطلات الكرنك)، التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشاهد الوزير إمكانيات المركز والخدمات المتكاملة التي يقدمها، ورؤيته خلال الفترة المستقبلية في جذب شرائح وتعاقدات جديدة، من خلال تقديم عروض ترويجية وبرامج سياحية شاملة الطيران والإقامة والانتقالات، وغيرها لعملائها المحليين والدوليين، وفقًا للمتطلبات السياحية المختلفة ، وبهدف زيادة القدرة التنافسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤى تسويقية وحزم سياحية متكاملة وحديثة من خلال فروع الكرنك بكافة محافظات الجمهورية.
ودعا وزير الطيران المدني إلى ضرورة استفادة مركز الكرنك للخدمات السياحية، من التكامل الذي تم بين شبكتي خطوط شركة مصر للطيران وشركة آيركايرو، وفتح آفاق للتعاون مع شركات الطيران المصرية الخاصة، بما يحقق التناغم بين جميع الشركات، ويساهم في توسيع قاعدة العملاء ، وتوفير مزايا وخدمات سفر جديدة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المطارات المصرية للمسافرين، بما يصب في صالح قطاع الطيران المدني المصري.
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