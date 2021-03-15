صندوق تحيا مصر: 477 ألف أسرة استفادت من مبادرات الحماية الاجتماعية بالفيوم وبني سويف

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد صندوق تحيا مصر أن 477 ألف أسرة استفادت من مبادرات الحماية الاجتماعية بمحافظتي الفيوم وبني سويف، كما تم توفير 2615 مشروعا صغيرا للسيدات المعيلات، بالإضافة إلى عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وكذا برامج التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابيا على تحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظتين.

جاء ذلك في تقرير لجهود صندوق تحيا مصر في محافظتي الفيوم وبني سويف اليوم الاثنين، بمناسبة العيد القومي للمحافظتين والذي يوافق الـ15 من مارس من كل عام ويخلد ذكرى تضامن شعبي المحافظتين مع ثورة 1919.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح إنه على مستوى الرعاية الصحية، فقد وفّر الصندوق جرعات علاج فيروس سي لنحو 3090 مواطنا بمحافظة الفيوم، و18767 مواطنا بمحافظة بني سويف، كما نفّذ الصندوق المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الفيوم ودعمها بـ44 ماكينة غسيل كلوي جديدة، فيما وفّر الصندوق 42 ماكينة جديدة بمستشفيات بني سويف حتى الآن، فضلا عن توفير حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى الواسطي وببا المركزي.

كما نفذ الصندوق المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، واستفاد منها 13 ألف مواطن بالغ في محافظة الفيوم، وأكثر من 95 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و20 ألف مواطن بالغ بمحافظة بني سويف ، فضلا عن إجراء 5500 عملية مياه بيضاء بالمحافظتين.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أوضح عبد الفتاح أن الصندوق نفّذ العديد من المبادرات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظتين، واستفاد منها نحو 327 ألف أسرة بمحافظة الفيوم، وما يقرب من 150 ألف أسرة بمحافظة بني سويف، ومن بين هذه المبادرات: مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير المواد الغذائية، و"دكان الفرحة" لتوفير الملابس الجديدة وتجهيز العرائس، وكذلك مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية.

وفي ذات السياق أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن محافظة الفيوم استفادت من المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي شارك من خلالها الصندوق في رفع كفاءة وإعمار 1100 منزل في 43 قرية بمحافظة الفيوم، و1790 منزل في 57 قرية بمحافظة بني سويف.

كما نفذ الصندوق مبادرات التنمية الاقتصادية للشباب والسيدات المعيلات، داخل المحافظتين، وتم توفير 1365 مشروعا صغيرا للفتيات والسيدات المعيلات بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى 1250 مشروعا بمحافظة بني سويف ضمن برنامج مستورة، كما استفاد 100 شاب من مشروع توفير سيارات تاكسي، بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات للنقل المبرد لصالح الشباب، وكذلك تم توفير 13 سيارة نقل مبرد للشباب الذين أسسوا شركات نقل بمحافظة بني سويف.