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"القومي للترجمة" يفتح باب المشاركة في ورش تدريبية في الألمانية واليونانية

07:43 م الإثنين 15 مارس 2021
"القومي للترجمة" يفتح باب المشاركة في ورش تدريبية في الألمانية واليونانية

المركز القومي للترجمة

(مصراوي):

أعلن المركز القومي للترجمة، تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية في اللغة الألمانية، يحاضرها الدكتور ضياء الدين النجار، أستاذ مساعد بقسم اللغة الألمانية، بكلية الألسن، جامعة عين شمس، على أن يفتح باب التقديم من اليوم وحتى 24 مارس الجاري.

وتهدف الورشة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة الترجمة عمليا على مدار (5) أيام من التدريب التطبيقي المكثف، بهدف تحسين الحصيلة اللغوية للمتدربين وتنميتها، وإثراء معرفتهم من خلال ترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة، ومعرفة الأخطاء والأمور الواجب تلافيها للارتقاء بمستوى ترجماتهم، عبر التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين، وتستهدف طلاب الدراسات العليا من أقسام اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، والمترجمين الناشئين، والخريجين، وتعقد الورشة أونلاين.

كما أعلن المركز تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة اليونانية القديمة، ويحاضرها الدكتور محمد حمدي إبراهيم، أستاذ الأدب اليوناني بكلية الآداب، جامعة القاهرة، على أن يبدأ التقديم من اليوم وحتى 24 مارس الحالي.

وتسعى الورشة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة الترجمة على مدار (8) أيام منفصلة من التدريب التطبيقي المكثف، بهدف تحسين الحصيلة اللغوية لهم وتنميتها، وإثراء معرفتهم من خلال ترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة.
ومعرفة الأخطاء والأمور الواجب تلافيها للارتقاء بمستوى ترجمتهم، وذلك عبر التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين، وتستهدف طلاب الدراسات العليا من أقسام اللغة اليونانية بالجامعات المصرية، والمترجمين الناشئين، والخريجين.

المركز القومي للترجمة ورشة تدريبية كلية الألسن

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