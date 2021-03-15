أول تحرك من الصحفيين بعد رفض "القضاء الإداري" إقامة الانتخابات في شارع عبدالخالق ثروت

كتب- مينا غالى:

رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الصحفي حسام السويفي، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عن إقامة سرادقات الانتخاب في شارع عبدالخالق ثروت، والمقرر إجراؤها الجمعة 19 مارس الجاري، وإلزام وزارة الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق.

وبحسب قرار المحكمة، فإن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة باتت في مأزق بسبب عدم قدرة مبنى النقابة على استيعاب عدد الناخبين الذي يصل لـ5000 ناخب، حيث اعتادت إقامة سرادق انتخابي أمام مبنى النقابة لزيادة المساحة المتاحة للعدد المشارك في الانتخابات.

من جانبه، أكد خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين، في تصريحات لمصراوي اليوم، أن اللجنة تابعت الحكم الصادر من القضاء الإداري أمس، وبناءً عليه ستعقد اجتماعًا لها غدًا الثلاثاء لبحث السيانريوهات المتاحة بما يحمي الزملاء المشاركين في الانتخابات ويضمن عدم تعرضهم لإصابات جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح ميري أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماعات عددًا من السيناريوهات البديلة، خاصة وأنها خاطبت رئيس الوزراء ووزير الداخلية للسماح بإقامة سرادق انتخابي بشارع عبد الخالق ثروت ولم تتلق ردًا حتى الآن في هذا الشأن.

وفي وقت سابق أعلنت المشرفة على الانتخابات، أنه تم مخاطبة وزيرة الصحة لتخصيص (3) سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة يوم انعقاد الجمعية العمومية.

كما وافق المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة على ندب مستشارى الهيئة للاشراف على عمليتي الاقتراع والفرز، ويتواجد عضو من الجمعية العمومية داخل كل لجنة لمتابعة كل الإجراءات مع أعضاء اللجنة المشرفة.

وأوضحت اللجنة المشرفة أن عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية ستجرى بوجود مندوبي المرشحين، على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج، وذلك مراعاة لظروف كورونا واستجابة لطلب المرشحين، كما أعلنت إزالة السقالات المواجهة لمدخل النقابة الرئيسي قبل 48 ساعة من يوم انعقاد الجمعية، على أن يتم دخول النقابة من الباب الرئيسي والخروج من الباب الجانبي بعد التأكد من إزالة الأجزاء التي يمكن أن تتساقط.

كما اشترطت اللجنة للدخول ارتداء الكمامة الطبية وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبي في مقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة في كل اللجان، مع تطهير مبنى النقابة بالكامل قبل (24) ساعة من موعد انعقاد الجمعية.

وطالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر النقابة فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات، وسيتم إرسال رسالة لأعضاء الجمعية فور اكتمال النصاب القانونى، على أن يتولى كل مرشح لعضوية المجلس تسليم كشف بأسماء (5) مندوبين لحضور عملية الاقتراع والفرز خلال (72) ساعة و(32) مندوب لكل مرشح لمنصب النقيب.