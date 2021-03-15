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زيادة وترقيات وعلاوتان وحافز.. 7 توجيهات من السيسي بخصوص الموظفين والمعاشات

05:17 م الإثنين 15 مارس 2021
زيادة وترقيات وعلاوتان وحافز.. 7 توجيهات من السيسي بخصوص الموظفين والمعاشات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

ووفق بيان رئاسي، وجه السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما شمل توجيه السيسي، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

كما شمل توجيه السيسي، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

وتضمن أيضًا، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي المعاشات الجهاز الإداري للدولة الحد الأدنى للأجور قانون الخدمة المدنية

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