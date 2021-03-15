الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه و رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. بحسب بيان صحفي.

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