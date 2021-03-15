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"الهيئة المصرية للجودة".. "تعليم الشيوخ" تناقش أول مشروع قانون

04:30 م الإثنين 15 مارس 2021
"الهيئة المصرية للجودة".. "تعليم الشيوخ" تناقش أول مشروع قانون

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

ناقشت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، أول مشروع قانون محال للمجلس من مجلس النواب، بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، ترجمة للنص الدستوري بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وحددت رؤية مصر 2030 الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب، بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود المقبلة، وكذلك تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

مجلس الشيوخ النائب نبيل دعبس لجنة التعليم والاتصالات

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