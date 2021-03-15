ما توقعات حجم الطلب على الشقق بعد مبادرة التمويل العقاري؟ طارق شكري يجيب

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بإصدارها، ستعمل على تحقيق رغبات المواطنين في تملك وحداتهم السكنية في ظل تراجع القدرة الشرائية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن المستفيد الأكبر من وجود فائدة تصل إلى 3% ومدد سداد على 30 سنة، هو المواطن الراغب في تملك وحدة سكنية، لافتًا إلى أن التمويل العقاري يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المطور والعميل، وهو أحد العناصر الأساسية لاكتمال منظومة التطوير العقاري في مصر.

وأشار شكري إلى أن أكبر أزمة تواجه التمويل العقاري في مصر هي الإجراءات الطويلة المطلوبة من المشتري للحصول على القرض، بجانب غياب ثقافة التمويل العقاري لدى العملاء، لافتًا إلى أن التمويل العقاري أصبح مفتاح تملك الوحدات السكنية بعد وصول الفائدة لـ3%.

وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري: "نظرة العملاء يجب أن تتغير للتمويل العقاري، العملاء بيحسبوا الفائدة فقط؛ لكن في الحقيقة قرض التمويل العقاري لابد أن يتم النظر إليه من خلال حساب الفائدة مع حساب الزمن مع الفرصة البديلة، مع حساب قيمة الوحدة بعد 20 سنة والقيمة الإيجارية لو تم استئجار هذه الوحدة، وبهذه المعادلة سيكون التمويل العقاري رابحًا جدًّا لمستخدمه".

وأوضح شكري أن تراجع فائدة قرض التمويل العقاري إلى 3% سيعمل على زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة وزيادة رغبة المواطنين في تملك شقق سكنية، لافتًا إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا مع قرار التعويم وارتفاع قيمة الأراضي؛ ولكنّ المطورين قاموا بدور قوي لتحقيق التلاقي بين قيمة الوحدة والقدرة الشرائية للعميل، وذلك عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء، مشيرًا إلى أنه رغم أهمية هذا الحل؛ فإنه لا يجب أن يكون مستمرًّا؛ فالحل الحقيقي هو التمويل العقاري.