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"النواب" يوافق على منحة لتوسعة ترام الإسكندرية وسكة حديد أبو قير والخط الثاني لمترو القاهرة

03:53 م الإثنين 15 مارس 2021
"النواب" يوافق على منحة لتوسعة ترام الإسكندرية وسكة حديد أبو قير والخط الثاني لمترو القاهرة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، وذلك بقيمة مليارَين ومئتين وستة وخمسين مليون يورو.

ويهدف الاتفاق إلى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية، بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية وتحويله إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

مجلس النواب ترام الإسكندرية توسعة ترام الإسكندرية سكة حديد أبو قير الخط الثاني لمترو الانفاق

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