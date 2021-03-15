أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

مطار القاهرة: وصول ومغادرة 18 ألف راكب على متن 176 رحلة.. اليوم

03:49 م الإثنين 15 مارس 2021
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 18 ألف راكب على متن 176 رحلة.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الإثنين، 90 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف راكب، بينما يغادر المطار 86 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 8 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 176 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تنقل على متنها 18 ألف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم السلطات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية صالات السفر

الخبر التالى:

"النواب" يوافق على منحة لتوسعة ترام الإسكندرية وسكة حديد أبو قير والخط الثاني لمترو القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التمويل العقاري.. كيف تحصل على شقة بـ640 ألف جنيه بقسط 2100 شهريا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا