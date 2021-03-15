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32 رئيس جامعة.. ننشر تفاصيل برنامج تدريب أعضاء "الأعلى للجامعات" بالوطنية للتدريب

02:40 م الإثنين 15 مارس 2021
32 رئيس جامعة.. ننشر تفاصيل برنامج تدريب أعضاء "الأعلى للجامعات" بالوطنية للتدريب

البرنامج التدريبي

كتب- محمد نصار:

تختتم الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وينشر مصراوي تفاصيل البرنامج التدريبي لرؤساء الجامعات المصرية الحكومية على النحو التالي:

ويقدم هذا البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في مجال التدريب اللازم لرجال الدولة في مختلف الوظائف القيادية والحيوية في الجامعات المصرية.

واستهدف البرنامج أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات وعددهم 32 رئيسا، من خلال تدريبهم بشكل مكثف على مدار 5 أيام خلال الفترة من 11 وحتى 15 مارس 2021.

وهدف البرنامج إلى زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتماشى مع طبيعة العمل ورؤية الدولة في التدريب للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع.

واعتمد التدريب على تعزيز قيم التواصل الفعال والذكاء العاطفي والاجتماعي في تنمية وإدارة النجاح المؤسسي والمهني، وأيضا التعرف على تطبيقات الذكاء الوجداني في مختلف أوجه الحياة المهنية وكيفية استقراء مطالب المستفيدين.

واعتمد أيضا التأكيد على بعض المعارف المهمة مثل إدارة المشروعات والتخطيط واستشراف المستقبل، والتعامل مع وسائل الإعلام شاملا الخطوات التحضيرية للقاءات الإعلامية مع مختلف الوسائل والتمكن من بناء وتطوير استراتيجيات إعلامية فعالة للمؤسسة.

وشمل المحتوى التدريبي، ورشة عمل عن الذكاء العاطفي، والتواصل الفعال، وإدارة المشروعات، والتعامل مع وسائل الإعلام.

المجلس الأعلى للجامعات الأكاديمية الوطنية للتدريب ورشة عمل الذكاء العاطفي

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