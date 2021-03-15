البرلمان يقر اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020.

وأكد النائب أيمن أبوالعلا اهمية تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس المصرية قائلا: "إنها لغة تعلم الانضباط"، مشددا خلال كلمته بالجلسة العانة للبرلمان، على ضرورة الاهتمام بهذه المبادرة وأن تدرك الوكالة الفرنسية أن الشعب المصري يحب اللغة الفرنسية.