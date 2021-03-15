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مجلس النواب يوافق على إضافة تعريفَين للمادة الأولى بقانون الصلح الواقي والإفلاس

01:23 م الإثنين 15 مارس 2021
مجلس النواب يوافق على إضافة تعريفَين للمادة الأولى بقانون الصلح الواقي والإفلاس

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على إضافة تعريفَين جديدَين إلى المادة الأولى بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

وتقضي المادة بتعريف "الجهة مقدمة التمويل" بأنها الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وفقاً للقانون، ولو كانت ضمن الدائنين، وكذا تعريف "التصويت بنظام الفئات" بأنه وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق في التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيًّا أو مؤقتًا بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات حسب نوع وطبيعة الدين.

واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًّا أو مؤقتًا إلى فئات حسب نوع وطبيعة الدين؛ بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واقٍ من الإفلاس للمدين؛ تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون الصلح الواقي والإفلاس

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