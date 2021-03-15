التعليم توضح حقيقة تعديل منهج الجغرافيا لطلاب الشهادة الإعدادية
كتب- أسامة علي:
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة وجود تعديل في منهج الجغرافيا لطلاب الشهادة الإعدادية.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه لا يوجد أي تعديل في منهج الترم الثاني لمادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الإعدادي، مؤكدا أن منهج الجغرافيا يتضمن الحديث عن دراسة الطبيعة الجغرافية (التضاريس والمناخ) لـ5 دول نامية.
وأشار إلى أنه في كل عام يدرس الطلاب الطبيعة الجغرافية لـ3 دول، على أن تتضمن بينهم نيجيريا بسبب البعد الأفريقي، بالإضافة إلى دولتين آخريين إحدهما متقدمة وأخرى نامية.
وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورات بشأن وجود تعديل في منهج الترم الثاني لمادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الإعدادي.
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