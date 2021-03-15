أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الصحة: سجلنا إصابتي كورونا بين الأطباء بعد التطعيم بأول جرعة لقاح

12:23 م الإثنين 15 مارس 2021
الصحة: سجلنا إصابتي كورونا بين الأطباء بعد التطعيم بأول جرعة لقاح

الدكتور محمد حساني

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، عن حقيقة وجود إصابات بين الأطقم الطبية بعد التطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح أن هناك عدة أعراض جانبية - في النطاق المقبول- مثل ارتفاع الحرارة أو إسهال أو صداعW بين الأطقم الطبية، ولم تظهر أعراض وخيمة على الأطباء.

وتابع في حواره لمصراوي،: "سجلنا حالتي إصابة بالفيروس بين الأطباء بعد حصولهم على اللقاح بعد الجرعة الأولى، والمناعة تحدث بعد الجرعة الثانية بنحو أسبوعين تقريبا".

وشدد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، على أن مصر لم تدخل إلى الآن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، معولًا على المضي قدما في حملة التطعيم باللقاح لحماية الفئات الأكثر خطورة من الإصابة بالفيروس.

محمد حساني التطعيم بلقاح كورونا التطعيم ضد كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

المفتي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون الإفتائي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا