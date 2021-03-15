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متحدث:الرئيس الكوري الجنوبي سيتلقى لقاح كورونا استعدادا لحضور قمة مجموعة السبع

12:15 م الإثنين 15 مارس 2021
متحدث:الرئيس الكوري الجنوبي سيتلقى لقاح كورونا استعدادا لحضور قمة مجموعة السبع

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

سول- (أ ش أ(:

أعلن المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كانغ مين-سوك أن الرئيس مون جيه-إن سيتلقى لقاح كورونا في 23 مارس، الجاري استعدادا للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في بريطانيا.

وأشار مين-سوك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الإثنين - إلى أنه من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية تطعيم كبار السن فوق 65 سنة في يوم 23 مارس الذي يصادف اليوم الذي سيتلقى الرئيس مون فيه لقاح كورونا، مضيفا أن تطعيم الرئيس أولا يعني أنه يقدم مثالا لتخفيف مخاوف الجمهور بشأن سلامة وفعالية اللقاح.

ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة السبع في الفترة ما بين 11 و13 يونيو القادم، حيث وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر رسالة شخصية في يوم 22 يناير الماضي دعوةً للرئيس مون إلى حضور القمة.

ومن المتوقع أن يشارك في قمة مجموعة السبع قادة كل من (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان)، فضلا عن قادة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وغيرها كضيوف.

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