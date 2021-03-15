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رئيس "هاواي": بدء تنفيذ العجلة الدوارة خلال شهر.. والتراخيص في مراحلها النهائية

12:14 م الإثنين 15 مارس 2021
رئيس "هاواي": بدء تنفيذ العجلة الدوارة خلال شهر.. والتراخيص في مراحلها النهائية

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

قال أحمد متولي - نجل رجل الأعمال الراحل سيد متولي، رئيس نادي المصري البورسعيدي، رئيس شركة هاواي للاستثمار، إنه حاليا في المراحل النهائية لاستخراج تراخيص إنشاء العجلة الدوارة "كايرو آي".

وأضاف متولي، لمصراوي، الاثنين، أنه سيتم الشروع في تنفيذ الأعمال على أرض الواقع في خلال شهر عقب الانتهاء من استخراج كافة التراخيص.

ووقعت شركة هاواي مع محافظة القاهرة اتفاقية لإنشاء أكبر عجلة دوارة في أفريقيا الخامسة على مستوى العالم وذلك بارتفاع 120 مترا على نيل القاهرة في حديقة المسلة بالزمالك.​

ولاقى المشروع الكثير من الاعتراضات حين الإعلان عنه خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بالسيولة المرورية وقدرة التربة على التحمل، إلا أن الشركة ردت عليها بشكل تفصيلي مؤكدة على أن المشروع لا يمثل أي خطورة في المنطقة وأنه سيتم الحفاظ على الطابع الثقافي والتراثي لحديقة المسلة بالزمالك.

أحمد متولي شركة هاواي للاستثمار هاواي

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