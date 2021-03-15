الزراعة: أجهزة متطورة للتقليح الاصطناعي والتحسين الوراثي للماعز وزيادة إنتاج الألبان
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كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه لأول مرة في مصر وفي معهد بحوث التناسليات يتم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الأغنام والماعز باستخدام منظار البطن الجراحي المحمول، وقسطرة روبرتسون المتوافقة مع المنظار لغرض التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة باستخدام قصيبات السائل المنوي أو الجنين المجمد.
وأضاف حسن، أن هذه الطريقة ملائمة وعملية سريعة للتطبيق داخل المزرعة حيث تستغرق الحالة الواحدة للتلقيح أو نقل الأجنة أقل من 10 دقائق، ما يوفر الوقت والمجهود كما أن الحالات التي يتم إجراء التلقيح لها أو نقل الأجنة لها تكون نسبة العشار منها مرتفعة بالمقارنة بالتلقيح عن طريقة عنق الرحم أو الطرق الجراحية التقليدية.
وأكد مدير معهد التناسليات الحيوانية أن هذه الطريقة تسهم في نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجنة في الأغنام والماعز على مستوى المزارع، ما يساعد في التوسع في علاج مشكلات الخصوبة، والتحسين الوراثي وتهجين السلالات للمجترات الصغيرة والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات إنتاج اللحوم والألبان ومن ثم زيادة أرباح المربي.
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