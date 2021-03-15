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ضياء رشوان: نقابة الصحفيين تلتزم بالحرية المسؤولة.. وصحفيان فقط خلف القضبان

12:37 ص الإثنين 15 مارس 2021
ضياء رشوان: نقابة الصحفيين تلتزم بالحرية المسؤولة.. وصحفيان فقط خلف القضبان

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مينا غالى:

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن حرية الرأي والتعبير هي حياة الصحفيين، مضيفًا: هنا أستعيد دور النقابة خلال الفترة من 2013-2015 حيث تشرفت بتمثيل النقابة في لجنة تعديل الدستور ونجحنا في وضع مادة تؤكد على حرية الرأي والتعبير وعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا نشر.

وأضاف رشوان في لقاء مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية: "نحن في مرحلة انتقالية، وسيظل دائما هناك نزاع بين من يرغبون في مزيد من الحرية والبعض الذي يرى أن الحرية الزائدة خطأ، ونقابة الصحفيين تلتزم بأهمية الحرية المسؤولة، فالحرية هي حياة الصحفيين، وهناك بعض الصحفيين كانوا داخل السجون، وليس لدينا حاليا صحفيين محبوسين سوى اثنين على ذمة قضايا أخرى كانضمام لتنظيمات أو ممارسة أعمال بالمخالفة للقانون، والبعض يضاف إليه نشر أخبار كاذبة، والنقابة تلجأ دائمًا للقانون."

وتابع: "كان لدينا 25 شخصًا تقريبا أفرج عنهم، وحضرنا 79 جلسة بالمحاكم و64 حضور بالنيابات"، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير قضية لم تنته بعد، فالدستور أبو القوانين نص عليها، والمسألة تحتاج لاشتباك مع الواقع.

ضياء رشوان حرية الرأي والتعبير حبس الصحفيين

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