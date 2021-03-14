"لم ندخل الموجة الثالثة بعد".. مسئول بـ"الصحة" يكشف سبب زيادة معدلات إصابات كورونا مؤخرًا
(مصراوي):
كشف الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، وصول 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا بنهاية مارس الجاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "on e"، أن هناك حالة استهانة من المواطنين بفيروس كورونا، ويتم التعامل معه على أنه دور برد وهو ما تسبب في زيادة الإصابات الفترة الأخيرة.
وتابع: "على المواطن التوجه لأقرب مستشفى حكومي حال الإحساس بأعراض كورونا"، كما لفت إلى أن مصر لم تدخل حتى الآن الموجة الثالثة لكورونا ولكن يجب الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية.
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كورونا.. لحظة بلحظة
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