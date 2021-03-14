"حقوق إنسان النواب" توصي بإصدار دراسة مقارنة توضح حجم إنجازات الدولة المصرية

(مصراوي):

أوصّت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة الخارجية بإصدار دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال الـ20 سنة السابقة، وعرضها على المجلس الأممي لحقوق الإنسان بصفته المظلة الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المجالات.

ومن ناحيته تحدث وزير الخارجية سماح شكري، وتوجّه بالشكر لدعوة اللجنة والحديث عن أهمية دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتناولها قضايا مهمة جوهرية ولا يوجد سقف لها، وأنها هي المسئولة الرئيسية لوضع الأطر التشريعية لتعزيز قضايا حقوق الإنسان في كافة المجالات بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

وأشار إلى المسئولية التشريعية في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياجاته من خلال النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الدور الفعال للدبلوماسية البرلمانية.

تحدث أيضًا عن الدور الفعّال لأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية التي تعمل من أجل مصلحة المواطن المصري، حماية حقوق المواطنة بالإضافة إلى أن يكون الشعب المصري محل اهتمام ورعاية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وأكد أن الخارجية المصرية تعمل دائمًا من أجل الدفاع عن حقوق المواطن المصري ورعاية مصالحه في الخارج ويعد هذا الأمر جزء أصيل من اهتمام السلطة التنفيذية بقضايا حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن القيادة العليا للدولة المصرية توجه أجهزة الدولة دائمًا للالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو آداة وآلية من الآليات المشهود لها بالقوة والمهارة في متابعة دور الحكومة في الحفاظ على حقوق الإنسان.

وتناول الحديث الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد من الآليات المهمة التي تشكلت حديثًا بانضمام مجموعة متميزة من المتخصصين لوضع استراتيجية متكاملة بأهداف واقعية وطويلة الأمد في شتي المجالات، وعندما تخرج للنور ستحقق مصر إنجازًا لم يشهده العالم وأن الاستراتيجية يتم إعدادها الآن.

كما أشار الوزير إلى أن المنظمات الدولية يتم توجيهها عن طريق استغلال وتزييف بعض المنظمات لمعلومات مغلوطة ومصادر غير رسمية بغرض توظيفها ضد كيان الدولة المصرية، ومن المؤكد أن من يبحث عن السلبيات سيجدها في أي دولة في العالم لأنه لا يوجد دولة في العالم حققت درجة الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن هذه المنظمات تبحث دائمًا عن السلبيات لتكون ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد وتغفل النواحي الإيجابية التي حققت في مجال حقوق الإنسان.

كما نوه إلى أن الخارجية المصرية تتعامل دائمًا مع هذه التحديات بموضوعية وعدم الانفعال وتبحث دائمًا عن استمرار التعاون مع شركاءنا من الدول الأخرى والاستفادة وتبادل الخبرات المشتركة فيما بيننا، مؤكدًا أن الخارجية المصرية بل والحكومة المصرية بالكامل لن تسمح مطلقًا بالتعدي على أي مواطن مصري. مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه وما حققته مصر على مدار السبع سنوات الماضية هو خير شاهد على احترام مصر لمبادئ حقوق الإنسان.

وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إصدار الدراسة المقارنة، مضيفًا: "لدينا الكثير من الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، خلال الـ 6 سنوات الماضية ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم".

وعدد رضوان، الإنجازات التى شهدتها مصر فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووصولها إلى أعلى المناصب التنفيذية فضلا عن ترأسها لجان نوعية بمجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى تمثيلها فى الهيئات القضائية

وشهدت اللجنة البرلمانية، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، رفضها جمله وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.

ووصف وكيل اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، البيان الصادر عن 31 دوله بـ"المطاطي" ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هى من طرف واحد، متسائلًا: "أين هم من حقوق الإنسان في سوريا أو حتى من الانتهاكات في بلادهم".

وقال أبو العلا، إن الدولة المصرية ماضية قدمًا في مرحلة البناء، وهناك تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وفقًا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفًا: "ولا ننسى الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الأقباط لكن لا أحد يتحدث عنها".

ونوه وكيل اللجنة، إلى أن هناك مدرستين إحداهما تقضي بعدم الرد على البيان ونمضي في مسيرتنا نحو التنمية، والمدرسة الثانية تذهب إلى تفنيد الادعاءات، لكن ما يهمني حقًا توقيت خروج هذا البيان الذي يحمل الكثير من المغالطات.

وشدد وكيل اللجنة إلى أهمية أن يكور هناك دور قوى للسفراء بالخارج لتوضيح الصورة الحقيقة لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفا: "أمريكا استطاعت تشكيل لوبى ضغط، وآن الآوان ليكون هناك لوبى لنا".

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