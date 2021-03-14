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​الإسكان: ندرس مخطط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية وبدء التنفيذ قريبًا

09:27 م الأحد 14 مارس 2021
​الإسكان: ندرس مخطط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية وبدء التنفيذ قريبًا

المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم البدء في تنفيذ أول المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2016 وكانت عبارة عن الطرق والمرافق والبنية التحتية ثم الاحياء السكينة وبدأت المشروعات تتوالى على داخل العاصمة الإدارية.

وأضاف عباس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا مراجعة المخطط العام للمرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 50 ألف فدان، وقريبا سيتم البدء في تنفيذ الطرق والمرافق والبنية الاساسية واتاحة هذه المرحلة أمام المستثمرين.

وتايع عباس: "إن المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية ستتضمن عدد من المشروعات المختلفة التي تحتاجها أي مدينة بداية من المشروعات السكنية والتجارية والخدمية والتعليمية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة على مدار الـ10 سنوات المقبلة.

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خالد عباس العاصمة الإدارية وزارة الإسكان

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