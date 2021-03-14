تأمين يغطي المسؤولية تجاه الغير.. 8 شروط لحصول شركات النقل البري على ترخيص تشغيل

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 90 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.

وتضمنت اللائحة التنفيذية، في الباب الثالث "الترخيص بالتشغيل" في المادة 21 من اللائحة، أنه يشترط للحصول على ترخيص تشغيل لشركات النقل ما يلي:

1- الحصول على ترخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات.

2- تجهيز موقع مناسب لإيواء وسائل النقل البري للركاب المستخدمة في النشاط.

3- تجهيز مقر أو مركز رئيسي مناسب لمزاولة النشاط من خلاله.

4- توفير مركز صيانة أو ورش فنية متخصصة تتناسب مع عدد وسائل النقل البري المرخص لها أو التعاقد مع أحد مراكز الخدمة المتخصصة لإجراء أعمال الصيانة.

5- توفير الحد الأدنى من عدد وسائل النقل البري للركاب اللازمة لممارسة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات الواردة بكراسة الشروط.

6- التأمين على جميع وسائل النقل البري للركاب بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر.

7- إخضاع جميع وسائل النقل البري للركاب للفحص الفني الدوري في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة من الجهاز، عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد.

8- الارتباط بمنصة الجهاز الإلكترونية أو بأية أنظمة إلكترونية أخرى يحددها الجهاز.

وتسري أحكام هذه اللائحة وفق مادتها الثانية على كل ما يلي:

أولا: جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب على النحو الآتي:

- النقل البري للركاب بأجر.

- النقل البري بين المدن والمحافظات.

- النقل البري الحضري.

- النقل البري العابر للركاب "ترانزيت"

- النقل البري الدولي للركاب.

- النقل البري للرحلات.

- النقل البري التعليمي.

- النقل البري للركاب باستخدام التطبيقات الذكية "تكنولوجيا المعلومات"

- النقل السياحي.

- النقل البري للركاب لذوي الاحتياجات الخاصة.

- النقل البري باستخدام الحافلات عالية التردد.

- تأجير مركبات النقل البري للركاب.

- أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب التي يرى الجهاز إضافتها أو التي تستحدث مستقبلا.

ثانيا: جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للبضائع على النحو التالي:

- النقل البري للبضائع بأجر.

- النقل للحساب الذاتي.

- وسيط الشحن.

- تأجير مركبات النقل البري للبضائع.

- أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للبضائع التي يرى الجهاز إضافتها أو التي تستحدث مستقبلا.

ثالثا: نشاط وكلاء النقل البري للركاب والبضائع الداخلي والدولي.