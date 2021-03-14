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الكاتب عماد حسين يعلن إصابته وزوجته وأولاده بفيروس كورونا

07:21 م الأحد 14 مارس 2021
الكاتب عماد حسين يعلن إصابته وزوجته وأولاده بفيروس كورونا

عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق

(مصراوي):

أعلن الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ عماد حسين إصابته وزوجته وأولاده بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسين في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. والحمد لله على كل شيئ..
أصبت أنا وزوجتي نهال لطفي، وأولادي بكورونا.. نحتاج منكم جميعًا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء".

وأضاف: "أعذورني مقدمًا فلن أكون قادرًا على الرد على الاتصالات الهاتفية. حتى تمر هذه المحنة بسلام وبأقل الأضرار. خلوا بالكم من نفسكم.. الصحة شيئ مهم جدًا لا ندركه إلا عندما نفقده".

عماد حسين فيروس كورونا مجلس الشيوخ فيسبوك

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