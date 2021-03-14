"آيروسبورت" يستضيف وفاق سطيف الجزائري استعدادًا لأهلي بنغازي بالكونفدرالية
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد عبيد:
يستضيف نادي "آيرو سبورت" التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على مدار 3 أيام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري، الذي وصل إلى القاهرة لمواجهة نادي أهلي بنغازي الليبي، ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أحد ملاعب القاهرة الأربعاء المقبل.
ومن ناحيته وجّه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوفير جميع التسهيلات، وحسن استضافة الأشقاء من بعثة الفريق الجزائري لإقامة معسكر الفريق.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
190280
عدد المصابين
-
146803
عدد المتعافين
-
11256
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان