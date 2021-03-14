"آيروسبورت" يستضيف وفاق سطيف الجزائري استعدادًا لأهلي بنغازي بالكونفدرالية

كتب- محمد عبيد:

يستضيف نادي "آيرو سبورت" التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على مدار 3 أيام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري، الذي وصل إلى القاهرة لمواجهة نادي أهلي بنغازي الليبي، ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أحد ملاعب القاهرة الأربعاء المقبل.

ومن ناحيته وجّه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوفير جميع التسهيلات، وحسن استضافة الأشقاء من بعثة الفريق الجزائري لإقامة معسكر الفريق.