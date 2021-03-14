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رئيس الوزراء يوجّه بتخصيص 6 ملايين جنيه لتطوير مدارس جنوب سيناء

05:32 م الأحد 14 مارس 2021
رئيس الوزراء يوجّه بتخصيص 6 ملايين جنيه لتطوير مدارس جنوب سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة.

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات السياحية الجارى إقامتها، حيث أشار المحافظ إلى معدلات تنفيذ تلك المشروعات، وتداعيات أزمة فيروس كورونا عليها، مطالبًا بمد مهلة التنفيذ لهذه المشروعات بما يسمح لأصحابها من الانتهاء منها خلال سنة، لافتًا إلى المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لعودة الحركة السياحية.

وحول المشروعات الجاري تنفيذها في التعليم والثقافة، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه تم تدبير ما يزيد على 6 ملايين جنيه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ توسعات في بعض المدارس بالمناطق الجبلية والوديان، في إطار العمل على إتاحة الخدمات التعليمية لأبناء هذه المناطق، وحتى لا يضطروا إلى الانتقال لمسافات طويلة، مضيفًا أنه تم الموافقة على إنشاء إحدى مدارس النيل بمدينة شرم الشيخ.

وفيما يتعلق بقطاع الثقافة أشار اللواء خالد فودة إلى أهمية عودة المسرح المكشوف بمدينة الطور لأداء أنشطته الثقافية المتعددة،
مشيرًا إلى أنه طلب من وزيرة الثقافة سرعة تطويره، وأن المحافظة مستعدة للإسهام بـ 10 ملايين جنيه فى أعمال التطوير.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى المخطط الخاص بتطوير مضمار الهجن بالمحافظة، والجهود التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة عدد من المشروعات الاستثمارية في عيون موسى، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التي تنفيذها على مستوى المحافظة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء جنوب سيناء المشروعات التنموية

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