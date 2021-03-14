يحمل الكراهية.. برلماني ينتقد بيان الدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان في مصر
كتب- نشأت علي:
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن البيان المقدم من سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، يحمل الكراهية لمصر، ولديهم أغراض، والغرض مرض.
وناشد مغاوري، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، لجنة العلاقات الخارجية أن تستضيف وزير الخارجية السفير سامح شكري؛ لاستيضاح الأمر، وأن تنشط سفاراتنا في الخارج، قائلًا هذ قضية؛ فإذا لم نترافع فيها فسيكون هناك المزيد من التدخل في الشأن الداخلي المصري.
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