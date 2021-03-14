القطار الكهربائي والنوم والمترو.. ماذا جرى في اجتماع وزير السياحة مع قيادات القطاع؟

كتب- يوسف عفيفي:

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن حركة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًّا في مختلف المجالات تقدم خدمة كبيرة لصناعة السياحة وتسهم في الإسراع بتطور ونمو حركة السياحة وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج؛ بما يصب في صالح جهود الترويج والتنشيط السياحي.

وأضاف الوصيف، في بيان له اليوم الأحد، أن اتحاد الغرف يسعى لتحقيق أقصى استفادة للقطاع السياحي من كل عناصر التنمية الشاملة بمصر، وذلك بدعم كبير ومساندة لهذا الجهد من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار، وأيضًا لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف السياحية باللقاء الذي تم في وزارة السياحة والآثار مع كل من الدكتور خالد العناني، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور رئيس الاتحاد، ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيسَي لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات، وجمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتَين.

وأكد الوصيف أن أهمية الاجتماع ترجع إلى أسباب عديدة؛ منها أن وزارة النقل تعد من أكثر الوزارات التصاقًا بصناعة السياحة وارتباط كل قطاعاتها بالتنمية السياحية، ويمتد التعاون بينهما في مجالات عدة، بجانب ضلوع وزارة النقل بجزء كبير من عملية التنمية الشاملة بمصر، مشيرًا إلى أن التطوير الذي يتم بكل قطاعات وزارة النقل ينعكس بالتأكيد على صناعة السياحة؛ لذا جاءت أهمية دعوة وزير السياحة للاجتماع سعيًا لتحقيق أقصى استفادة لاقتصادنا القومي من تحديث قطاع النقل.

وأكد الوصيف أن الاجتماع حمل رسائل إيجابية مهمة لقطاع السياحة والمستثمرين السياحيين؛ منها: عربات النوم الجديدة، والتي يصل عددها إلى 200 عربة، والتي تعاقدت عليها وزارة النقل مع الهيئة العربية للتصنيع، بجانب عدد من القطارات الفاخرة والعربات المكيفة التي سيتم استيرادها؛ مما يمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن القطار الكهربائي السريع سيربط العديد من المناطق السياحية بأحدث وأسرع القطارات في العالم؛ مما يسهم في تقديم منتج سياحي جديد يتضمن زيارة ربوع مصر في برنامج واحد يمتد من الصعيد إلى الساحل الشمالي ومطروح مرورًا بالمناطق السياحية في البحر الأحمر والقاهرة الكبرى؛ بما يسهم في زيادة التدفق السياحي بكل تلك المناطق.

وكشف الوصيف عن أن التطوير بمترو الأنفاق يزيد الإقبال على القاهرة التاريخية ومتاحف المدن الجديدة من السياحة الأجنبية والداخلية وسهولة الوصول إلى تلك الأماكن.

وأشار الوصيف إلى أن اللقاء اطلع على الخطة القومية المهمة لتطوير شبكة الطرق بربوع مصر؛ بما يسهل انتقال الأفواج السياحية، ومن خلال طرق بمواصفات عالمية، خصوصًا الطرق المؤدية إلى الأماكن الأثرية بالصعيد؛ لخدمة السياحة الثقافية.

وتابع رئيس اتحاد الغرف السياحية: وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة بين قطاعَي النقل والسياحة؛ بما يصب في النهاية في خدمة صالح الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن تلك الملفات تضمنت بحث التسهيلات المختلفة في الموانئ البحرية وخطة تطويرها؛ بما يخدم سياحة السفن واليخوت، ومناقشة القضية المهمة بإعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان وتطوير المراسي النيلية بالمحافظات التي تمر بها تلك الرحلات، ومناقشة كيفية الاستفادة من مركز القيادة الآمنة التابع لاتحاد الغرف السياحية.

وأكد الوصيف استعداد الاتحاد لتقديم كل التسهيلات لقطاع النقل للاستفادة من هذا المركز، موضحًا أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة مع وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار؛ لمتابعة ما تم مناقشته في تلك القضايا المهمة، معربًا عن أمله في تكرار مثل تلك اللقاءات المثمرة مع القطاعات الأخرى.