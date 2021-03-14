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"الأقوال لا تكفي".. أول رد من وزير الخارجية على تصريحات النظام التركي

04:44 م الأحد 14 مارس 2021
"الأقوال لا تكفي".. أول رد من وزير الخارجية على تصريحات النظام التركي

سامح شكري

كتب- مصراوي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوزارة رصدت تصريحات تركية تتحدث عن فتح قنوات حوار واتصال مع مصر.

وأضاف شكري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد: "مصر دائمًا تحرص على استمرار العلاقات بين الشعبَين المصري والتركي، والوضع السياسي ارتبط دائمًا بمواقف الساسة في تركيا، خصوصًا بعد المواقف السلبية التي اتخذوها تجاه مصر".

وقال شكري، بشأن التواصل بين مصر وتركيا: "لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالًا حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا، مشيرًا إلى أن "الأقوال لا تكفي" وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أية علاقات إلى وضعها الطبيعي".

سامح شكري وزير الخارجية تركيا

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