متحصلات تجاوزت 17 مليار جنيه.. التنمية المحلية تكشف عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إجمالي عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظات على مستوى الجمهورية حتى الخميس الماضي وكذلك المتحصلات الإجمالية من هذه الطلبات.

وقال قاسم، لمصراوي، الأحد، إنه حتى يوم الخميس الماضي بلغ إحمالي عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين 2 مليون و753 ألف طلب تصالح.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من هذه الطلبات تجاوز 17 مليار جنيه.