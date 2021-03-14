البرلماني يرفض بيان مجلس حقوق الإنسان الأممي.. وبكري: نحن دولة ذات سيادة

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولي.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد: "أمس بدأت حروب الجيل الرابع.. وتعودنا على هذه الحروب".

وأضاف رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي: "في الوقت الذي تنظم فيه مصر مؤتمرًا يضم 200 دولة عن حوار الأديان والتسامح، يصدر بيان من عدة دول مشاركة في الأمم المتحدة، ينتقد مصر!".

وتابع النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي: "البيان لم ينظر إلى ما تقوم به مصر من مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم، ويغض الطرف عن بعض الخروقات في ملف حقوق الإنسان في دول أخرى" .

واستطرد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي: "لا بد أن نشرح الإنجازات للشارع والعالم، ونشرح أن البيان لا يعتمد على مصادر رسمية، وخلا من المصداقية، ويستهدف التدخل في الشأن المصري والمزايدة على الدولة المصرية".

وهاجم النائب مصطفى بكري ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولي، قائلًا، خلال الجلسة العامة للبرلمان: نرفض التدخل في الشأن المصري، ونعرف أن التدخل لصالح مَن لا يريد للدولة أن تستقر.

وقال بكري: "الهدف هو دمج الإخوان في الحياة السياسية، وأن تكون مصر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن دولة ذات سيادة"، مضيفًا: "الاصطفاف الوطني واجب؛ دفاعًا عن المصلحة الوطنية".