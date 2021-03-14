اتصال الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الليبية الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي، أهمها الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

ففي (صحيفة الجمهورية) - (السيسي مهنئا الدبيبة في اتصال هاتفي: دعم مصري كامل للحكومة الليبية وتحقيق الاستقرار السياسي) قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، السبت، اتصالاً هاتفياً مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحات بأن الرئيس السيسي أعرب عن خالص التهنئة للسيد الدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكداً الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

كما شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا، والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للرئيس السيسي على تهنئته، معرباً عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكداً على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.

وفي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الموازنة الجديدة أمام الرئيس الأسبوع المقبل.. وأولوية للاحتياجات التنموية بالصعيد) قالت الصحيفة إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه سيتم عرض المشروع الجديد للموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ على الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع المقبل؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.

وأضافت الصحيفة أن معيط قال - ردا على أسئلة الصحفيين وأعضاء مجلسي (النواب) و(الشيوخ)، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة قنا- إن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة، خاصة في إطار المشروع القومي لتطوير الريف.

وذكرت أن الوزير أوضح أن الشغل الشاغل للرئيس السيسي تحقيق التنمية في كل أنحاء الجمهورية، كاشفا عن أن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف خلال ثلاث سنوات تصل لنحو ٦٠٠ مليار جنيه.

وأشار إلى أن الصعيد، بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام في إطار هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذي يتبناه الرئيس السيسى؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.

وأضاف أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد، بما يتسق مع جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

كما نقلت الصحيفة تصريحا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشفت خلاله عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021 / 2022، التي تشمل حزمة من المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في 51 مركزا، بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

وأشارت (الأهرام) إلى أن الوزيرة ناقشت، في 4 اجتماعات استمرت أكثر من 6 ساعات عبر الـ(فيديو كونفرانس) مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحافظين، مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المتوقعة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالي الجديد.

كما تناولت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان (ﺟﻮﻟﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ في ﺍﻟﻐﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻣﻴﺔ) الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السبت، لعدد من المناطق التاريخية، يرافقه عدد من المسئولين؛ للوقوف على الوضع القائم حاليا في هذه المنطقة على أرض الواقع، واستعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المقترح تنفيذها لتطويرها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة، قيادة وحكومة، بالحفاظ على كافة مناطق القاهرة التاريخية، التي تمثل كنزاً حضاريا للدولة المصرية بما تزخر به من تراث معماري وثقافي كان شاهدا على مختلف العصور التاريخية التي مرت بها الدولة، موضحا أن الهدف من تنفيذ المشروعات المقترحة للتطوير هو استعادة دور القاهرة كونها مدينة حية للتراث والسكن والثقافة، وهي في حاجة لاستعادة أفضل ما في تاريخها لتعود مركزا للإشعاع الحضاريّ والتاريخيّ والثقافيّ، ومقصدا سياحياً تاريخياً، إلى جانب استعادة دورها كمركز للحرف والصناعات التقليدية.

وفي الشأن المحلي أيضا قالت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (رفض برلماني وشعبي لمزاعم انتهاك الحريات) إن التقرير الصادر عن 31 دولة، أمـام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لاقى ردود فعل واسعة منددة لما جاء فيه من افتراءات على مصر، حيث رفضته وزارة الخارجية ومختلف الأحزاب وأعضاء البرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى بيان الخارجية والذي أكــــدت خلاله أن التقرير ُتـضـمـن أحـــاديـــث مــرســلــة تستند إلـى معلومات غير دقيقة، وأبـدت استهجانها لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لـهـذه الـــدول مـن حقائق ومــعــلــومــات حــــول أوضـــــاع حـقـوق الإنسان فى مصر.

كما نقلت الصحيفة تصريحات عـــصـــام هلال عفيفي عــضــو مـجـلـس الـــشـــيـــوخ الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والتي قال خلالها إن الاتهامات حول حقوق الإنسان في مصر مزاعم وأكاذيب تتجدد كلما اتـخـذت مصر خـطـوات كبيرة في الإصالح وبناء الدولة.

واستنكر المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة البرلمانية لحــزب الـوفـد بالمجلس، انتقاد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.