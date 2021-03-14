حدث ليلاً| 641 إصابة بكورونا وتفاصيل جديدة في واقعة ضحية السلام

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 369 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146803 حالة حتى اليوم.

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شقيق ضحية السلام يكشف تفاصيل جديدة في واقعة مقتلها

كشف يوسف، شقيق ضحية "السلام"، التي توفيت جراء سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس إثر اقتحام شقتها بحجة "اختلائها برجل غريب جاء لزيارتها"؛ تفاصيل جديدة عن الواقعة.

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بيان من أسرة مبارك للتعليق على رفعهم من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

أصدرت أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بيانًا قالت فيه إن رفع مجلس الاتحاد الأوروبي أسماءهم من قائمته للأفراد المدرجين في قوائم العقوبات، يعد تطورًا كبيرًا جاء بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على العائلة في 21 مارس 2011، ومنذ ذلك الحين تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على الأسرة.

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المشرف على الحي الحكومي: استقبال الموظفين في ديوان المالية خلال شهرين

أكد سلامة سيف، المشرف على إنشاء عدة وزارات بالحي الحكومي، أنه سيتم استقبال الموظفين خلال شهرين في مبنى ديوان عام المالية.

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شقيق ضحية السلام: "حاولوا إجبارها على خلع ملابسها.. وأستبعد فكرة انتحارها"

قال يوسف، شقيق ضحية السلام: "إن شقيقته طلبت من أحد الأشخاص أن يحضر لها أنبوبة، فأحضرها لها ودخل إلى شقتها لكي يقوم بتغييرها"، مضيفًا: "من قام بتغير الأنبوبة لأختي قال لها مش هينفع أجيبهالك قبل الساعة 11، وكانوا سايبين الباب مفتوح".

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عوض تاج الدين: نتعامل في حدود 400 ألف جرعة لقاح ونسعى لجلب المزيد الجرعات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن جزء كبير وراء إحجام وتردد المواطنين لتلقي لقاح كورونا يعود إلى ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول الأثار الجانبية والمضاعفات المستقبلية للقاح.

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صور.. السيطرة على حريق وحدة سكنية في حي العرب ببورسعيد

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، السبت، على حريق وحدة سكنية بعقار خشبي قديم في تقاطع شارعي الحميدي والروضة بسوق السمك القديم في حي العرب.

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"لا مساس بالأهالي"..مصطفى وزيري: البدء في عملية تطوير القاهرة التاريخة في غضون أسابيع

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم البدء في عملية تطوير منطقة القاهرة التاريخية خلال بضعة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لإظهارها في أبهى صورها.

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قرار عاجل لمحافظ الشرقية بشأن ضحايا ومصابي حريق مصنع العبور

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بسرعة صرف تعويضات وإعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حريق مصنع "سبيد" للملابس الجاهزة بمدينة العبور من أبناء المحافظة، طبقًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، بـ 15 ألف جنيه لكل مصاب و30 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من الضحايا بعد التعرف على هويتهم.

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حاكم ولاية نيويورك يُصر على رفض الاستقالة بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

أصر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية على رفضه الاستقالة بعد تزايد الدعوات له بترك منصبه من قبل شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي. ونفى كومو هذه الادعاءات، ولكن كثيرين من أعضاء حزبه الديمقراطي اعتبروا أنه فقد ثقة سكان الولاية ويجب أن يستقيل.

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الخارجية الروسية: جولة لافروف الأخيرة للخليج أكثر من مثمرة

وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس السبت، جولة وزير الخارجية سيرجي لافروف في عدد من دول الخليج مؤخرًا، بأنها "كانت أكثر من مثمرة".

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