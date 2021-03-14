​قبل حلول الصيف.. اعمل صيانة للتكييف في 4 خطوات لتجنب زيادة الفاتورة

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات المهمة والصحيحة التي يجب أن تتبع مع اقتراب فصل الصيف، ومن أبرزها صيانة تكييفات الهواء.

وأشار الجهاز في بيان له، يوم السبت، إلى ضرورة اتباع عدة خطوات لصيانة "التكييف"، بهدف تجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف الذي يتطلب استهلاكات كبيرة من قبل المواطنين.

وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

1- الحرص على تغيير الفلاتر، أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر، يقلل من كفاءة التكييف.

2- معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير، وما إلى ذلك.

3- فحص مجاري الهواء، تعد من الخطوات المهمة أيضًا.

4- معاينة خطوط التبريد.

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