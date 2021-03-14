كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، تأييد المصريون بالخارج، مبادرة وزارة القوى العاملة "سجل نفسك".

وبحسب بيان الاتحاد اليوم، جاءت المبادرة بناء على رؤية الرئيس السيسي، بسرعة التحول الرقمي من خلال قاعدة بيانات رسمية لمواكبة التطور الذي يشهده العصر، والتي من خلالها يتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات العمالة بدول إقامتهم وإزالة أي عائق وتسهيل الإتصال السريع بالعامل في حالة الطوارئ.

وأوضح حنفي، أن فوائد ومميزات المبادرة تتمثل في سرعة التواصل مع العامل بالخارج وحصوله على حقوقه ورعايته، وإبلاغ العامل بما هو جديد (فرص العمل بالدولة المقيم بها - مستحقاته - حقوقه).

وتتيح المبادرة، للدولة سرعة التواصل مع العمالة في حالة حدوث كوارث أو أزمات، كمشكلة العالقين وقت ذروة انتشار فيروس كورونا بدول الاغتراب.

​​حقوق العامل والتواصل معه.. "المصريون بالخارج" يكشف فوائد مبادرة القوى العاملة "سجل نفسك"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، تأييد المصريون بالخارج، مبادرة وزارة القوى العاملة "سجل نفسك".

وبحسب بيان الاتحاد اليوم، جاءت المبادرة بناء على رؤية الرئيس السيسي، بسرعة التحول الرقمي من خلال قاعدة بيانات رسمية لمواكبة التطور الذي يشهده العصر، والتي من خلالها يتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات العمالة بدول إقامتهم وإزالة أي عائق وتسهيل الإتصال السريع بالعامل في حالة الطوارئ.

وأوضح حنفي، أن فوائد ومميزات المبادرة تتمثل في سرعة التواصل مع العامل بالخارج وحصوله على حقوقه ورعايته، وإبلاغ العامل بما هو جديد (فرص العمل بالدولة المقيم بها - مستحقاته - حقوقه).

وتتيح المبادرة، للدولة سرعة التواصل مع العمالة في حالة حدوث كوارث أو أزمات، كمشكلة العالقين وقت ذروة انتشار فيروس كورونا بدول الاغتراب.

وأشار حنفي، إلى أن هذه المبادرة ضمن اهتمام الدولة المصرية بأبناءها المقيمين بالخارج لتحقيق التواصل بينهم وبين كافة الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية بمصر، لذا نطالب أبناء مصر بالخارج سرعة التسجيل على اللينك

http://egyout.manpower.gov.eg/ egyout/account/login حيث بدأ التسجيل الرسمي أمس الجمعة 12 مارس.

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