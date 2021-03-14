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بيان من أسرة مبارك للتعليق على رفعهم من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

12:17 ص الأحد 14 مارس 2021
بيان من أسرة مبارك للتعليق على رفعهم من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

حسني مبارك

(مصراوي):

أصدرت أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بيانًا قالت فيه إن رفع مجلس الاتحاد الأوروبي أسماءهم من قائمته للأفراد المدرجين في قوائم العقوبات، يعد تطورًا كبيرًا جاء بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على العائلة في 21 مارس 2011، ومنذ ذلك الحين تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على الأسرة.

وأكدت أسرة مبارك في بيان لها، أن فرض العقوبات تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، المنصوص عليها في القانون الأوروبي والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية.

كما أكدوا، أن مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونًا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي.

حسني مبارك أسرة مبارك قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

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