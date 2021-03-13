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علام يبحث تعزيز التعاون الديني مع مفتي جزر القمر

11:22 م السبت 13 مارس 2021
علام يبحث تعزيز التعاون الديني مع مفتي جزر القمر

جانب من الاستقبال

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة الشيخ أبو بكر عبد الله جمل الليل، وسفير جزر القمر بالقاهرة والوفد المرافق لهما، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية وجزر القمر.

واستعرض مفتي الجمهورية خلال اللقاء تاريخ دار الإفتاء المصرية ومن تعاقب عليها من المفتين، كما قدم شرحًا لطبيعة العمل داخل إدارات الدار المختلفة، وما تضطلع به من مجهودات مهمة في الإجابة عن تساؤلات المستفتين بلغات عدة، وكذلك في مجال مواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا.

وأشار إلى إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التي تضم في عضويتها ما يزيد عن 60 دولة حتى الآن، والتي تحمل على عاتقها مسؤولية التنسيق والتعاون مع مختلف دور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم في مجال الإفتاء والتدريب.

من جانبه أبدى مفتي جزر القمر تطلع بلاده للاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في تدريب المفتين من جزر القمر، مؤكدًا أن الإفتاء في بلاده بحاجة ماسة إلى هذه الخبرات الكبيرة التي تمتاز بها دار الإفتاء المصرية، لنشر الوسطية والمنهج الإفتائي الصحيح في البلاد.

وأكد مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العملي والإفتائي لجزر القمر، وتدريب المفتين على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

شوقي علام مفتي جزر القمر مفتي الجمهورية الشيخ أبو بكر عبد الله جمل الليل

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